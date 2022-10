. Solo un cambio forzato (Leonardo Bonucci per Gleison Bremer) e uno a tempo ormai scaduto (Leandro Paredes per Dusan Vlahovic) oltre a quello annunciato, la staffetta tra Moise Kean e Arek Milik.: in condizioni ideali ci sarebbe forse Milik titolare e non Kean, ma per il cambio di guardia si dovrà con ogni probabilità aspettare la gara di Champions con il Benfica. Già, perché anche questa volta sembra Kean il favorito, pronto com'è ad approfittare di un'altra opportunità, l'ennesima, nella speranza di non fallirla.Per il resto, solo nel caso in cui a ridosso della partita Allegri dovesse convincersi di dover far rifiatare qualcuno poi cambierà.più Manuel Locatelli che Weston McKennie sembra insidiato dalla candidatura dell'argentino.Questa quindi la probabile formazione anti-Empoli, secondo un 3-5-2 che può passare agilmente al 4-4-2 a seconda del momento della partita.A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Iling, Fagioli, Miretti, Paredes, Milik, Soulé.Indisponibili: Aké, Bremer, Chiesa, De Sciglio, Di Maria, Kaio Jorge, Pogba.Diffidati: nessuno.Squalificati: nessuno.