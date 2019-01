Per un Bonucci che rischia di dover restare fuori almeno per un mese per la distorsione alla caviglia subita nella partita contro la Lazio, in casa Juventus giungono notizie più confortanti per quanto riguarda le condizioni di Mandzukic, Khedira e Pjanic. Tutti e tre sono tornati in gruppo e puntano al prossimo impegno di campionato contro il Parma per rimettersi definitivamente agli ordini di Massimiliano Allegri. Ecco quanto recita il comunicato del club bianconero sul proprio sito ufficiale:



"I giocatori in campo ieri sera si sono limitati a una seduta di recupero, mentre il resto del gruppo ha lavorato in campo, prima in una sessione di pallamano, utile per la gestione degli spazi e la coordinazione, e poi focalizzandosi sulla tecnica e sulle conclusioni in porta con il pallone.



Hanno svolto parzialmente la seduta di allenamento di oggi con il gruppo Pjanic, Khedira e Mandzukic".