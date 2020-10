Dalla Spagna rimbalzano nuove voci: Cristiano Ronaldo può lasciare la Juventus nel 2021 per trasferirsi al PSG. L'edizione odierna di Tuttosport rilancia l'indiscrezione e aggiunge: scenario non necessariamente inverosimile, sia per motivi sportivi (ciclo esaurito in caso di vittoria della Champions League) che finanziari (la società potrebbe optare per un alleggerimento del monte ingaggi), ma al momento non ci sono riscontri e la volontà di CR7, ribadita in queste settimane, è quella di rispettare il contratto con i bianconeri fino al 2022.