Industriali, petrolieri, armatori, produttori cinematografici tutti con il pallino del pallone per soddisfare il proprio ego e per il loro divertimento personale stimolato dalla passione. Investivano nel giocattolo e spesso ci rimettevano. Ma erano felici così., fondatore di un grande impero editoriale sostenuto da libri e riviste. I loro prodotti di informazione facevano anche da cassa di risonanza per le loro creature sportive seppure in maniera molto discreta. Una prudenza definitivamente cancellata dalla discesa in campo diSuo il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport. Suoi i settimanali patinati e le riviste di arte rilevate dalla Giorgio Mondadori. Sua La7 ovvero uno fra i canali televisivi più seguiti e di successo. Oggi, proprio con il suo Torino, Urbano Cairo proverà a sfidare la superpotenza bianconera della Juventus che fa capo ad Andrea Agnelli e ovvero al cugino di chi governa l’intero impero lasciato in eredità dall’Avvocato.Con la sua Gedi, facente parte della Exor, è entrato di prepotenza per allargarsi nel mondo dell’informazione acquisendo il Gruppo Espresso e cioè La Repubblica e la costellazione dei piccoli quotidiani satellite. Aggiunto a La Stampa e al Secolo di Genova il tutto forma un monolite mediatico di rara potenza.