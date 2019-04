In un calcio ideale, collocato al centro di un mondo ideale,. Juve e Toro giocano la loro bella partita, i bianconeri quasi certamente da campioni d’Italia, i granata per prendere punti utili a farli tornare in Europa. E poi, tempio torinista rimesso a nuovo, perché la Basilica è in ristrutturazione e dunque per quest'anno infrequentabile: uniti, gli uni e gli altri, nel ricordo di un momento che ha tragicamente segnato la storia della città.