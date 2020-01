La favola del falegname diventato Campione d'Europa. Moreno Torricelli folgorò Trapattoni in un'amichevole tra la Juventus e la Caratese: da lì l'ascesa, unica. E oggi, l'ex terzino bianconero compie 50 anni e li festeggia con un'intervista a Tuttosport: "Se non fosse per le ginocchia, potrei reggere ancora per 90 minuti. Ai cinquant'anni ci arrivo in grande forma, grazie alle lunghe passeggiate d'estate e alle ciaspole e agli sci con le pelli di foca d'inverno. Vivo in montagna e vivo la montagna, fermo non ci so stare".



SULLA JUVE - "Nel calcio di oggi la mia storia non sarebbe più possibile, ma in realtà anche 30 anni fa era una specie di miracolo, come giustamente l'hanno definito tutti. Però le emozioni che ho provato sono talmente belle e forti che vorrei che qualcun altro le potesse provare, se lo merita naturalmente. Io non sono mai stato un grande giocatore, ma ho visti premiati i miei sforzi e il mio lavoro per migliorare".



LA CHAMPIONS - "Una gioia immensa. E sinceramente mi sembra incredibile festeggiare i 50 anni essendo ancora uno degli ultimi ad aver alzato quel trofeo con la maglia della Juventus. Non me ne capacito e mi auguro che qualcuno prenda il mio posto, ne sarei felice".