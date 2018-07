Partenza con stile verso gli USA con il nuovo bus realizzato in collaborazione con @GarageItaliaC https://t.co/Z585jropmB pic.twitter.com/rsTl7nTYak — JuventusFC (@juventusfc) 22 luglio 2018

La tournée dellanegli USA segnerà anche l'esordio del nuovo bus. "Sarà una partenza in grande stile quella della Juventus in direzione Stati Uniti, dove i bianconeri saranno impegnati nel tour estivo a stelle e strisce", si legge sul sito ufficiale bianconero: "Lo stile, travolgente, è quello del nuovo bus bianconero, nato dalla collaborazione con Garage Italia, che ne ha studiato e sviluppato il nuovo look.. Un’onda che Garage Italia ha saputo trasmettere grazie alla realizzazione di un design innovativo, caratterizzato dall’uso di tutta l’area vetrata per continuare il pattern su tutta la superficie del bus e dall’uso insolito di colori opachi per ottenere una migliore resa visiva".