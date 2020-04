Tensione interna. Tra Arthur e il Barcellona, alla fine può arrivare la Juventus. Secondo quanto raccontato da Tuttosport, è sempre meno forte il legame tra l'ambiente e il brasiliano, alla seconda stagione in Catalogna. Il giocatore si sente messo alla porta, costretto a una cessione a cui non aveva mai pensato prima. Non è una questione diretta con la Juventus, è semplicemente il vento che è cambiato e Arthur che non ha capito il motivo.