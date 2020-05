Higuain medita l'addio alla Juventus: ci sono le ipotesi MLS e River Plate, che ha giovani interessanti come Carrascal per uno scambio. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per sostituire il Pipita i bianconeri pensano a Milik (Napoli) e Icardi, in prestito al PSG ma ancora di proprietà dell'Inter.