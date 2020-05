Il River Plate sogna Gonzalo Higuain. Per il Pipita sarebbe un ritorno in patria nel club che lo ha lanciato a inizio carriera, un po' come fece nel 2015 il suo connazionale Carlos Tevez al Boca Juniors. Grazie al quale, due anni più tardi, la Juventus ha portato in Italia il centrocampista uruguaiano Rodrigo Bentancur.



Sulla falsa riga di quell'affare di mercato, secondo Tuttosport la Juventus è interessata a dei giovani talenti in forza al River Plate. Su tutti Julian Alvarez, attaccante classe 2000. Occhi pure su altri due nazionali argentini Under 20 come i centrocampisti classe 1999 Cristian Ferreira e Santiago Sosa. Già più esperti sono i difensori Gonzalo Montiel (1997) e Martinez Quarta (1996), seguito anche dall'Inter.