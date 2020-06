La Juventus cerca un centravanti sul mercato che prenda il posto del partente Higuain. Milik è il primo nome sulla lista del ds Paratici, si parla di contropartite tecniche come Romero e Bernardeschi per il Napoli. Tra i giocatori nel mirino spicca anche Raul Jimenez del Woverhampton: anche in questo caso la chiave potrebbero essere le contropartite tecniche (occhio a Rugani, già richiesto in estate). Sempre Tuttosport registra pure le voci su Aubameyang dell'Arsenal.