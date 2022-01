Sono ore caldissime per il mercato dellache sta lavorando alacremente alle operazioni in uscita con un'asse, quello colche sta diventando sempre più incandescente con il passare delle ore e che si ricollega a due uomini che in passato sono stati legatissimi ai colori bianconeri: Antonioe Fabio. Proprio il direttore sportivo degli Spurs e i suoi vecchi amici e colleghi capitanati da Federicostanno trattando ad oltranza per il passaggio a Londra di Dejane Rodrigo. Una doppia cessione che porterebbe poi la Juventus a rilanciare la propria offensiva perSia per Bentancur che per Kulusevski il Tottenham sta offrendo innanzitutto un prestito. Per lo svedese Paratici è arrivato amettere sul piatto un'offerta inper una valutazione complessiva da 40 milioni, ma solo in caso didegli uomini di Antonio Conte.invece, al momento non c'è stata nessuna apertura all'inserimento di un obbligo di riscatto, ma il giocatore, che si era spinto a 20 milioni di offerta (la Juve ne vuole non meno di 30) per la Juve.con la situazione Kulusevski più avanti rispetto a quella di Bentancur. Il motivo di questo doppio binario che corre in parallelo è la necessità o meglio volontà della Juventus di rilanciare subito per Denis. Proprioda 7 milioni complessivi per convincere il club tedesco a liberare lo svizzero già in questo mercato invernale.