La Juventus non si ferma al supercolpo Dusan Vlahovic e si appresta a regalare un nuovo rinforzo a centrocampo a Massimiliano Allegri. Le possibili novità in arrivo sul doppio fronte Kulusevski-Bentancur possono infatti generare lo spazio e soprattutto le risorse economiche per anticipare un'operazione che il club bianconero teneva in considerazione in vista della prossima estate, da parametro zero. Dopo i contatti serrati con l'entourage del giocatore nelle ultime ore, la Juve ha presentato una proposta ufficiale di 5 milioni di euro, più 2 di bonus, al Borussia Monchengladbach per Denis Zakaria.



FUORI DUE, DENTRO UNO - Il nazionale svizzero classe '96 è stato individuato come il prescelto per provare a completare la mediana bianconera, che potrebbe assistere a stretto giro di posta alla doppia partenza di Rodrigo Bentancur, sul quale si è inserito pure il Lione - per sopperire alla cessione di Bruno Guimaraes al Newcastle - dopo l'Aston Villa, e di Dejan Kulusevski, col quale è in corso una trattativa col Tottenham per la cessione in prestito con riscatto garantito. Il mercato della Juve non si ferma e, anzi, accelera a pochi giorni dalla chiusura: dopo l'ufficialità di Vlahovic, anche Zakaria diventa un nome caldissimo in orbita bianconera. Col cagliaritano Nandez come prima alternativa in caso di "no" del Gladbach.