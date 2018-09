La Juventus sarebbe in trattativa con Adidas per rivedere i termini del contratto di sponsorizzazione tecnica. Come riporta il Financial Times, il rinnovo tra la società bianconera e il colosso tedesco dovrebbe arrivare sulla base di cifre superiori a quelle attuali, avvicinando i campioni d'Italia - per valore della sponsorizzazione di maglia - ai top club europei. La nuova intesa dovrebbe essere seguita da un miglioramento delle condizioni economiche dell’accordo di sponsorizzazione con il gruppo FCA (brand Jeep). Entro tre stagioni, il valore degli accordi commerciali della Juve dovrebbe dunque passare dai 114 milioni di euro della scorsa stagione a 235 milioni.