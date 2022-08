Una speranza portoghese per la Juventus.. L’uscita del brasiliano, sommata a quella di Fagioli e Rovella, potrebbe dare l’ultima spinta per l’arrivo a Torino diLa trattativa tra Juventus e Sporting Lisbona procede ma il problema resta sempre l’. Da parte del club bianconero c’è la disponibilità a pagarlo per intero, a patto che lo Sporting Lisbona riconosca qualcosa per il prestito. Dal canto suo il giocatore ha già dato il suo assenso e aspetta gli sviluppi che potrebbero arrivare già in serata.