Il calciomercato e il turno infrasettimanale di Serie A sono protagonisti sulle prime pagine dei quotidiani sportivi. La Juventus tratta a oltrenza Leandro Paredes col PSG, dove arriva Fabian Ruiz dal Napoli, ancora al centro delle voci su Cristiano Ronaldo.



Il Milan torna a giocare sul campo del Sassuolo 100 giorni dopo aver vinto lo scudetto: Kjaer torna titolare. L'Inter riceve la Cremonese dell'ex Radu a San Siro senza Lukaku, fuori per infortunio fino a ottobre: Inzaghi si affida a Gosens, Calhanoglu e Lautaro. Zhang stoppa la trattativa per Acerbi.



Roma: Mourinho convoca subito Belotti, ma conferma Dybala e Abraham contro il Monza.

Kezman, l'agente di Milinkovic-Savic, annuncia: "Resta alla Lazio".

Immagini della Digos sulla lite tra il tifoso della Fiorentina e l'allenatore del Napoli, Spalletti.



Juve preoccupata per Pogba, ricattato dal fratello: vuole 13 milioni di euro. Di Maria punta il PSG in Champions League per il ritorno in campo dopo l'infortunio.

Praet spinge per tornare al Torino, a centrocampo spunta Moutoussamy del Nantes.



Barcellona, notte di terrore per Aubameyang: aggredito, sequestrato, picchiato, derubato anche con botte e armi.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 30 agosto 2022.