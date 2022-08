Tra le tante opzioni per l'attacco della Sampdoria c'è anche un possibile, clamoroso ritorno di fiamma. In casa blucerchiata infatti continua ad aleggiare il nome di Marko Pjaca, giocatore di proprietà della Juventus che già a luglio ha rifiutato due volte la destinazione genovese.



Secondo Il Secolo XIX il fantasista croato, ancora in orbita bianconera, non ha trovato la collocazione all'estero sperata. Pjaca continua ad allenarsi con l'Under 23, e potrebbe tornare d'attualità per i blucerchiati nonostante avesse congelato il trasferimento già in un'occasione, quando Giampaolo lo aspettava in ritiro.