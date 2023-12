per proseguire il testa a testa per lo scudetto con l’Inter. Il responsabile dell’area tecnica è pronto ad ascoltare le proposte in arrivo principalmente dalla Premier League per alcuni dei giovani bianconeri di maggior talento ela pedina che manca nell’organico di oggi e che può far fare il definitivo salto di qualità alla Vecchia Signora. Al netto delle parole del dg del Frosinone Guido Angelozzi - che confida di trattenere il ragazzo fino al termine del campionato, come da accordi -ci fanno più di un pensiero alla luce dell’ottima prima parte di stagione dell’argentino in giallo-azzurro (6 reti in campionato) e sarebbero pronti a staccare un assegno di, ha una valutazione di circa 15 milioni e che attualmente non trova collocazione nelle scelte di Allegri.Di classe 2005 di questa qualità e mentalmente così pronti se ne trovano pochi in giro in Europa e la Juve lo sa perfettamente: Allegri lo ha più volte elogiato pubblicamente e gli ha concesso qualche scampolo di partita, mentre Giuntoli vorrebbe blindarlo coi fatti al di là del recente prolungamento fino al 2027. Ma mai come in questo momento, anche per il club bianconero, sarà l’entità di un’eventuale offerta a determinare le future strategie sull’asso turco:Considerate età, lunghezza del contratto ed ingaggio - ovviamente basso - serve una proposta irrinunciabile per un 2005,Nella migliore delle ipotesi, un budget da oltre 60 milioni di euro se arrivasse un triplice assalto per Soulé, Iling-Junior e Yildiz, ma anche con qualcosina di meno Giuntoli avrebbe gli strumenti per muoversi in maniera aggressiva alla riapertura del mercato.I - Fabian Ruiz, Kalvin Phillips, Samardzic, Sudakov e Berardi sono alcuni dei nomi accostati alla Juventus da diverse settimane a questa parte ma, secondo quanto ricostruisce La Gazzetta dello Sport,e calciatore entrato nelle orbite bianconere già dalla scorsa estate., a meno che non arrivi davvero un’offerta di fronte alla quale sarebbe impossibile dire di no. Il calciatore ha guardato con interesse all’ipotesi di trasferirsi al Napoli in estate, per cimentarsi sul palcoscenico della Champions League e dopo due stagioni e mezzo a Bergamo che ne hanno consacrato il valore, rendendolo un punto fermo pure della nazionale olandese. 35-40 milioni non sono bastati per strapparlo a Gasperini lo scorso agosto, ma. Prima si cede e poi si compra: Giuntoli lo sa ed è pronto a muovere le sue pedine per gennaio.