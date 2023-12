Contro il Napoli ci sarà una Juve pressoché al completo quindi, per quanto possa essere al completo in questa fase: ancora fuori il lungodegente Mattia De Sciglio oltre a Titmohy Weah, per il resto Max Allegri potrà schierare quella che a oggi è la sua Juve ideale.dove continua a regnare (senza urlarlo troppo forte) una santa abbondanza: tutti presenti, tutti pronti all'uso, dai titolari designati Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, a chi scalpita da fuori come Arek Milik e Moise Kean.che dopo la prestazione positiva di Monza ha comunque avuto bisogno di tempo per smaltire le scorie senza forzare dopo un lungo periodo di inattività.i, consentendo così ad Allegri di confermare Weston McKennie in mediana. E davanti? Ancora fiducia a Chiesa e Vlahovic, ma soprattutto il serbo appare sotto stretta osservazione in attesa di una continuità che fatica a ritrovare.– Questa quindi la probabile formazione che dovrebbe affrontare il Napoli.A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Huijsen, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Miretti, Iling-Junior, Kean, Milik, Yildiz.Indisponibili: De Sciglio, Weah.Diffidati: Cambiaso, Gatti.Squalificati: Fagioli, Pogba (sospeso).