Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sono tre giocatori già sicuri di esser stati fatti fuori dal progetto della Juventus: "Fabio Paratici ha fatto sapere che ci sono tre giocatori sicuri dell'addio: sono Marko Pjaca, Mattia Perin e Luca Pellegrini. I primi due sono convalescenti e potrebbero restare fino a gennaio, per andare in prestito quando saranno completamente ristabiliti. Pellegrini, arrivato a Torino nell’ambito della cessione di Spinazzola alla Roma, tornerà in prestito al Cagliari dove ha giocato l’ultima stagione".