La Juventus riceverà offerte per Alex Sandro cercato da Psg e Manchester United. In caso di partenza del brasiliano i bianconeri hanno in mente tre terzini sinistri che potrebbero rimpiazzare l'ex Porto. Si tratta di Darmian, Bernat e soprattutto Marcelo che nei giorni scorsi ha strizzato l'occhio ai bianconeri ed all'ex compagno Cristiano Ronaldo con un post pubblicato sui propri account social.