Lunedì la Juventus partirà per gli Stati Uniti dove giocherà un torneo amichevole con Bayern Monaco, Benfica, MLS All Star e Real Madrid. Allegri diramerà i convocati nella giornata di domani ma è già certa la presenza di tre reduci dal Mondiale: si tratta di Szczesny, Khedira e Benatia, tutti eliminati nella fase a gironi. Gli altri arriveranno alla Continassa il 30 luglio per iniziare la preparazione.