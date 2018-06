I tabloid inglesi si stanno scatenando in queste prime fasi di mercato e oggi propongono un triangolo incredibile tra Juventus, Manchester United e Real Madrid. I bianconeri mettono sul piatto Paulo Dybala, grande obiettivo dei Blancos, che per averlo sono disposti a girare Gareth Bale ai Red Devils, di modo da alzare l'offerta e convincere la Vecchia Signora. A quel punto la Juventus può partire all'assalto di Paul Pogba, per riportare il centrocampista francese a Torino. L'indiscrezione arriva dal Daily Star, ma al momento non c'è conferma a riguardo.