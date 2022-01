con coraggio e personalità. La prima era stata quella di cercare fortuna nel calcio lasciando il suo Iran per la Russia. Dal Sepahan al Rubin Kazan, con ben chiaro l’obiettivo da raggiungere. Ma la vera consacrazione è arrivata con il passaggio alloproposto dai campioni in carica del campionato russo., che ha avuto l’occasione di osservarlo da vicino nel doppio confronto in Champions League della fase ai gironi.per portare il nazionale iraniano fin da subito in Ligue 1.