Rodrigo Bentancur rappresenta il presente e il futuro della Juventus, nonostate i sondaggi di Manchester City e Barcellona. Il 22enne centrocampista uruguaiano è arrivato dal Boca Juniors nel 2017 per 9,5 milioni di euro più altri 3 milioni di bonus e il 50% sulla futura rivendita. Tuttosport spiega altri dettagli dell'accordo: esclusa la prima stagione, al club argentino sarebbero spettati 2 milioni per ciascun anno trascorso in bianconero. Il conto, aggiornato a oggi, è facilissimo: altri 4 milioni totali nelle casse del Boca al termine di questa annata.



Poi alla fine del quinto anno di permanenza di Bentancur alla Juve (termine della stagione 2021-22) dopo che eventualmente gli argentini abbiano incassato 8 milioni complessivi per le quattro stagioni torinesi del calciatore secondo il calcolo di cui sopra, la percentuale di rivendita si dimezza al 25%.

Se Rodrigo restasse bianconero per nove annate complessive (fino al termine del 2025/26) la percentuale di rivendita si azzererebbe, con il Boca che nel frattempo avrebbe comunque ricavato 16 milioni aggiuntivi ai 9,5 iniziali, bonus presenze a parte.



Nella peggiore delle ipotesi per gli argentini, la Juve avrebbe speso intorno ai 25,5 milioni più premi per il centrocampista. Nella migliore - se Bentancur fosse ceduto subito, alla riapertura del mercato - ai sudamericani spetterebbe intorno al 37% del prezzo di rivendita del cartellino.