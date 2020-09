E' finita 1-0 per la. La Juve "dei grandi", e cioè di Andrea Pirlo. La prima amichevole dei bianconeri, seppur in casa e tra le mura della Continassa, ha dato diverse indicazioni sui pensieri, le opere e le prime indicazioni del Maestro. A partire dalla scelta su Gonzalo Higuain: secondo quanto riportato da Sky Sport, il Pipita non ha preso parte alla gara, Juve dunque fedelissima alle intenzioni di 'disfarsene' quanto prima.