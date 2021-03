Anche perché, nella sfortuna di un'emergenza senza fine, proprio a ridosso della fondamentale sfida di Champions il tecnico bianconero sta potendo riabbracciare almeno alcune delle pedine che in questa fase erano costrette in infermeria, anche se dovrà fare a meno dello squalificato Danilo.ampio quello del brasiliano, ridotto ma prezioso quello del vice-capitano.Per il resto prosegue la corsa contro il tempo per avere Giorgio Chiellini e Matthijs de Ligt, difficilmente ci saranno. Mentre Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur resteranno nella lista degli indisponibili., anche se non è da escludere l'ipotesi di Cuadrado a centrocampo per dare anche il via libera a una difesa più equilibrata. Dubbi che verranno sciolti nelle prossime ore. Passando al campo ecco che quindi la Juve anti-Porto sarà con Szczesny in porta, Cuadrado, Demiral (o De Ligt), Bonucci e Alex Sandro in difesa, McKennie (o Ramsey), Arthur, Rabiot e Chiesa a centrocampo, con la coppia Ronaldo-Morata chiamata a segnare i gol qualificazione.