TUTTI i gol bianconeri di novembre

Il vostro preferito lo ha segnato ________#ForzaJuve pic.twitter.com/ZYbP9eF2ws — JuventusFC (@juventusfc) December 7, 2019

, per mantenersi nei piani alti di classifica in Serie A e, soprattutto, per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League da prima nel girone. Il club bianconero li ha raccolti tutti in un pazzesco video: