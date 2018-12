"Pareggio per i bianconeri all'Atleti Azzurri d'Italia. I bianconeri pareggiano un match emozionante, nel quale prima passano in vantaggio, sfiorando il 2-0 con una trasferta di Bentancur, poi vengono agganciati e superati (in dieci) da una doppietta di Zapata e infine rimettono in equilibrio la gara con un gol del neo entrato Ronaldo", così la Juventus inizia il proprio racconto della partita pareggiata a Bergamo contro l'Atalanta, che non è costata però punti di distacco rispetto al Napoli, secondo in classifica, sconfitto dall'Inter nel posticipo serale.



ANCORA IMBATTUTI - La Juventus è rimasta imbattuta in trasferta nel 2018 in Serie A: è la prima volta (escludendo il 2006 con sole 11 partite) che i bianconeri ci riescono.



TUTTAVIA... - La Juventus non subiva due gol in campionato dalla prima giornata, contro il Chievo. Escludendo i rigori, la Juventus ha subito oggi il primo gol su sviluppo di calcio piazzato in questo campionato.



SESTO, DA CORNER - La Juventus ha segnato il sesto gol su sviluppo di corner, più di ogni altra squadra in questo campionato.



CRISTIANO, PRIMA DI TESTA IN A - Cristiano Ronaldo ha segnato il suo primo gol di testa in Serie A, con il tentativo numero 17 (esclusi ribattuti).



VELOCISSIMI - La Juventus ha segnato quattro gol nei primi tre minuti di gioco in questo campionato, più di ogni altra squadra.