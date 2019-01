"Juve, sempre Juve. Anche in una serata complicata, i bianconeri portano a casa un successo che li lancia a +11 sul Napoli secondo". La Juventus ha fatto il punto su tutti i temi della vittoria contro la Lazio di ieri sera tramite il proprio sito ufficiale:



IN GOL DA 29 PARTITE - La Juventus ha segnato in tutte le prime 29 gare stagionali: ha eguagliato il proprio record del 1957/58.



+11 - L’unica altra stagione, nell’era dei tre punti a vittoria, con almeno 11 punti di differenza tra prima e seconda in classifica alla giornata 21 è stata la 2006/07.



CR...8 - Cristiano Ronaldo è andato a segno in otto trasferte di Serie A consecutive: nessun giocatore nell'era dei tre punti a vittoria ci era mai riuscito.



EPPURE... - Nemmeno una conclusione nel primo tempo in una partita di Serie A per i bianconeri ieri: non era mai accaduto negli ultimi anni.



REAZIONE BIANCONERA - La Juventus è la squadra che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato (13).