Corsa, palloni recuperati e ora anche gol: c'è molto di Rodrigo Bentancur nell'avvio di stagione della Juventus. Da ultima riserva a titolare del centrocampo, sfruttando le occasioni che Massimiliano Allegri gli ha concesso e gli infortuni di Sami Khedira ed Emre Can. Prestazioni che fanno gongolare la società bianconera, impegnata ora per provare a togliere quella clausola che prevede che il 50 per cento dell'eventuale cessione dell'uruguaiano vada al Boca Juniors.



60 MILIONI DAL BOCA - Nessuna intenzione di vendere Bentancur al momento, ma le immagini del classe '97 stanno facendo il giro del mondo e sono finite anche sul tavolo degli scout di diversi top club. Quelli dell'Atletico Madrid, per esempio, che già la scorsa estate avevano fatto un tentativo per regalarlo al Cholo Simeone, ma anche quelli del Barcellona. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, i blaugrana continuano a seguire Bentancur e preparano un'offerta da 60 milioni di euro per la Juve.