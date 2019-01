Prima il Bologna, poi Chievo Verona ed Empoli, con la suggestione Milan sullo sfondo, infine la Spal. Diventano così cinque i club di Serie A ad aver chiesto alla Juventus il talento Moise Kean in questo mercato di gennaio. Il giovane attaccante classe 2000 difficilmente si muoverà da Torino, per volontà di Massimiliano Allegri, ma le offerte proprio non mancano.