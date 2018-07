. Marca, il quotidiano più vicino alle vicende di casa Real Madrid, pubblica sul proprio account Twitter la prima pagina del quotidiano per quel giorno: "".. Il Real Madrid pubblica un comunicato ufficiale in cui annuncia la. Il "colpo del secolo", come è già stato definito, diventa pubblico e si completa nel giro di una settimana:Dalle prime ore di quel 3 luglio è partita la caccia alla verifica, consulla buona riuscita dell'operazione. E di pari passo è iniziata un'altra operazione, la ricerca di Beppe Marotta e Fabio Paratici, i registi - insieme a Jorge Mendes - di questo affare. Mercoledì, poi, è stato il giorno delle(un timido "Non parlo" che non smentiva le negoziazioni in corso) e dellaIl: fin dalle prime ore della mattinaè stato attivo a Milano, tra la solita base di Palazzo Parigi e gli uffici legali in zona San Babila., Florentino Perez. Appostamenti iniziati prestissimo e che si sono prolungati fino alla tarda sera, quando, in compagnia dello stesso Paratici, ha lasciato con un "no comment" in risposta alla più semplice delle domande ("Direttore, novità su Ronaldo?") i quartieri generali bianconeri, circondato da una. Voci sempre più forti volevano in arrivo Mendes, ma come anticipato da Calciomercato.com i due viaggi inizialmente programmati dal super procuratore portoghese nel capoluogo lombardo sono stati cancellati in breve tempo.Poi,, coi dirigenti in costante contatto con l'entourage di CR7, che nel frattempo si rilassava in uno splendido resort in Grecia., seguito in diretta sui social da milioni di appassionati grazie a Flight Tracker. Negli stessi attimi: Perez ha rispettato i patti e deciso di liberare il suo miglior giocatore, che intantoe veniva ritratto nella foto che in breve tempo ha fatto il giro del mondo., utili a scaricare la tensione: " Ci rifiutava Di Natale, ora abbiamo preso Ronaldo ", la battuta che circolava all'esterno del lussuoso hotel. Infine,, la settimana più pazza di 120 anni bianconeri - e, forse, del calcio italiano - si chiude.