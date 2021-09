Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus per andare al Manchester United, e tutti i giocatori bianconeri, dai veterani ai primi arrivati, lo hanno salutato via social con un post o una storia su Instagram. Tuttavia, fa notare il Corriere dello Sport, solo uno juventino non ha salutato CR7: capitan Giorgio Chiellini. Ma probabilmente avrà preferito salutarlo di persona e basta.