La Juventus ha diramato un comunicato ufficiale per dare informazioni utili ai tifosi che assisteranno al match amichevole a Villar Perosa in programma il prossimo 12 agosto. Ecco il comunicato del club bianconero:



A partire da Venerdì 10 agosto alle ore 22 è prevista la chiusura al Traffico veicolare della Via Nazionale di Villar Perosa nel tratto compreso tra Viale Galileo Ferraris e Via Dante Alighieri (fatta eccezione ai residenti e mezzi pubblico servizio). Chiusura accesso (escluso residenti): Via Dante Alighieri, Viale Sandro Pertini, Via Roma, Via Torino, Via Palermo.



Da sabato 11 agosto alle ore 22 verrà chiuso al traffico veicolare l’accesso a Villar Perosa dalla rotonda di interconnessione tra la SP23R, Via Nazionale e SP166dir fatta eccezione per i residenti o i possessori di autorizzazione.



Da domenica 12 agosto alle 6 sarà consentito il solo accesso pedonale su via Nazionalenel tratto rotonda\Viale Galileo Ferraris e nel tratto compreso tra Via Assietta e Via Dante Alighieri.



Sarà emessa ordinanza di divieto di fermata e sosta per tutto il territorio cittadino, per camper, furgoni, camion sia all’interno del paese che sulle strade SP23R e SP166dir, se non negli appositi spazi a loro dedicati, nonché di divieto di sosta e parcheggio per ambulanti su tutto il territorio, se non negli appositi spazi.



Da sabato 11 agosto verrà emessa ordinanza di divieto di vendita di bevande o alcoliciin contenitori di vetro o atti a offendere su tutto il territorio del comune di Villar Perosa.