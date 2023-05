Da una parte ladi Maxche si prepara ad affrontare la semifinale diin attesa di continuare la corsa al secondo posto in campionato, provando a non pensare che. Dall'altra procedono proprio le partite, proprio questo mercoledì 10 maggio potrebbe essere ricordato come una. E mentre in Tribunale dall'udienza preliminare emergeva l'atteso rinvio alla Cassazione per la decisione sulla competenza territoriale, la Corte d'Appello Federale fissava la data per l'udienza che dovrà emettere una decisione sulla penalizzazione in classifica riguardante il processo plusvalenze. Non è tutto qui, ma molto è questo.Riavvolgendo il nastro, in Tribunale l'udienza preliminare è ripartita la definizione delle parti. E una mossa a sorpresa:. Cos'è Lafico? Un fondo libico che negli anni passati superò anche la quota del 7% di azioni della Juve e che oggi ne detiene solo circa lo 0,7%.(Codacons, Movimento Consumatori), pur lasciandone diversi fuori., ammessa solo nei confronti delle dodici persone indagate (tra cui Agnelli, Arrivabene, Nedved, Paratici). Nel pomeriggio è poi iniziata la: la difesa ha ripresentato istanza per lo spostamento del procedimento a Milano o in subordine Roma per competenza territoriale, l'accusa ha ribadito le motivazioni per cui dovrebbe restare tutto a Torino,. Ottimisti i pm Marco Gianoglio e Mario Bendoni: “Avevamo chiesto che il processo rimanesse a Torino, ma il giudice ha deciso in conformità alla legge. Noi siamo fiduciosi che continueremo qui. Non abbiamo nessun rilievo da fare, anzi siamo contenti perché così la questione si definisce in modo definitivo. Noi abbiamo esposto le nostre ragioni, la difesa le sue.”. Soddisfatta anche la difesa, come testimoniato dalle parole dell'avvocato Maurizio Bellacosa: “Ce lo aspettavamo, abbiamo riproposto oggi l’eccezione di competenza territoriale che avevamo formulato già il novembre scorso e abbiamo chiesto che la vicenda sia esaminata dall’autorità giudiziaria di Milano in prima battuta e in subordine di Roma. Il giudice ha valutato seria la questione, in maniera molto ragionevole ha rimesso la questione alla corte di Cassazione”.Nel frattempo era arrivata la notizia dell'. Un giorno che vedrà poi i bianconeri scendere, con la sentenza attesa quindi prima della fine del campionato pur sapendo che la difesa potrebbe nuovamente fare ricorso. A tale proposito sempre l'avvocato Bellacosa si è espresso così: “Abbiamo appena ricevuto la notizia, l'abbiamo segnata in agenda e adesso possiamo lavorare alla memoria difensiva che dobbiamo depositare entro il 17 maggio. Le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni? Non ci convincono tanti argomenti, però abbiamo tanti spunti per”.