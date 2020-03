Perché novanta sono i milioni che il club bianconero risparmierà grazie all'intesa raggiunta con la squadra, che rinuncerà a quattro mensilità per fronteggiare insieme questa emergenza Coronavirus, dagli effetti devastanti anche a livello economico. Grazie alSono loro che infatti hanno avuto un ruolo fondamentale in questi giorni,, senza la possibilità di incontrarsi di persona è stato ancor più importante l'opera di tre portavoce così riconosciuti e determinati.con il club bianconero che in ogni caso non resterà indifferente in chiave futura.Novanta milioni in meno sono un grande aiuto. Tanto infatti la Juve avrebbe dovuto spendere per l'ultimo terzo di stagione in termini di stipendi al lordo delle tasse, il monte ingaggi è sceso a quota 137 milioni netti più bonus dopo le cessioni di gennaio, poi c'è Maurizio Sarri che a sua volta ha aderito al taglio.Intanto dalla Juve arriva un segnale forte e chiaro a tutto il mondo, non solo del calcio: ognuno dovrà fare la sua parte, perché nella speranza che l'emergenza sanitaria rientri il prima possibile poi ci sarà da fare i conti con tutti gli effetti del Coronavirus in ogni altro ambito.