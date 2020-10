La Juventus Under 23 stasera riceve la visita dell'Albinoleffe. È la 5^ giornata del campionato di Serie C Girone A, ma è appena la terza partita per i bianconeri, a causa dei rinvii della sfide contro Como (si giocherà il 28 ottobre) e Livorno (si giocherà il 4 novembre). Nella Juve ci sono ben nove contagiati dal coronavirus che non potranno partecipare al match. Oltre a tre membri dello staff: i 5 giocatori Radu Dragusin, Lucas Rosa, Tommaso Barbieri, Matteo Bucosse e Wesley; e l'allenatore Lamberto Zauli, che sarà sostituito dal vice Mirko Conte.