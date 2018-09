La Carrarese schianta la Juve Under 23: la squadra allenata da Silvio Baldini, con Marco Marchionni come vice, rifila un poker ai giovani bianconeri di mister Zironelli. I padroni di casa, che possono contare su Coralli, Tavano e Maccarone nel reparto offensivo, vanno in gol con l'ex Sambenedettese Valente, poi col giovane Piscopo (classe '98 cresciuto nel Genoa), con Tavano e Caccavallo, arrivato in estate dal Venezia. I bianconeri sono ancora a zero punti dopo due partite, con 6 gol subiti e 1 realizzato.