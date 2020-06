Fabio Pecchia, allenatore della Juve Under 23, festeggia il successo in Coppa Italia di Serie C ai microfoni di Rai Sport: "I ragazzi hanno fatto un grande lavoro, sono contento perché non era felice per loro giocare questa partita. L'abbiamo subita un po', poi con merito abbiamo portato a casa il trofeo. Abbiamo creato tanto e sciupato molto, ma non è mai facile giocare gare di questo tipo. La nostra Coppa Italia è una piccola cosa in una società gloriosa e in un grande club. Abbiamo messo un piccolo pezzo in un club come la Juve. La crescita dei giocatori? E' giusto che si godano la vittoria, queste partite servono e rimangono dentro. Sono sicuro che questa serata la ricorderanno sempre con grandissimo piacere".