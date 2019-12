Continua, fino al 2023, il rapporto che lega Juventus e Ganten, leader nella produzione di acqua minerale in Cina e, dal 2017/18, Official Water del club. Come si legge nel comunicato della Juventus, una partnership, questa, che da un lato ha permesso a Juventus di rafforzare la sua presenza sul continente, dall’altro ha fatto si che Ganten potesse entrare sul mercato italiano e costruire una propria brand awareness, puntando sulla collaborazione con il club calcistico tra i Top in Europa.



Juventus e Ganten, nel corso di questi primi anni di collaborazione, sono stati protagonisti di numerose attivazioni anche fuori dal mercato europeo, in particolare in Cina, e l’acqua minerale è stata presente, oltre che durante gli allenamenti e le partite dei bianconeri, in tutte le Hospitality dell’Allianz Stadium: un cammino che continuerà, ancora insieme.