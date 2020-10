"Un nuovo partner si unisce alla famiglia della Juventus. Si tratta di Wings Mobile LLC, start-up tecnologica, fondata da Antonio Milio, in fase di grande e veloce espansione internazionale, già attiva in più di dieci mercati in LATAM e recentemente lanciata sul mercato italiano".



E' il comunicato ufficiale apparso sul sito della Juventus, che prosegue: "La partnership con Wings Mobile nasce dalla volontà di valorizzare il talento italiano, capace di creare Smartphones ad alto contenuto tecnologico con disegno accattivante ed allo stesso tempo aiutare la crescita e la conoscenza di questa straordinaria start-up dal cuore e dall'anima tutta italiana".