La Juventus patteggia per la manovra stipendi, Andrea Agnelli no. Stralciata la posizione dell'ex presidente bianconero, che non ha voluto sottoscrivere la rinuncia al ricorso per le plusvalenze e dunque andrà a processo il 15 giugno. Tutti gli altri dirigenti hanno patteggiato, il comunicato del Tribunale Federale Nazionale.



IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE - SEZIONE DISCIPLINARE



composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Andrea Giordano – Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore)

Carlo Purificato – Componente aggiunto (Relatore)

Luca Voglino – Componente aggiunto (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA



ha pronunciato, all’udienza del giorno 30 maggio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27907/336pf22- 23/GC/gb del 19 maggio 2023, nei confronti dei sigg.ri Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Pavel Nedved, Federico Cherubini, Paolo Morganti, Stefano Braghin, Giovanni Manna e Cesare Gabasio, nonché nei confronti della società Juventus FC Spa, la seguente



ORDINANZA



Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, preso atto dell’istanza congiunta presentata dall’Avv. Davide Sangiorgio, nell’interesse del Dott. Andrea Agnelli, e dall’Avv. Giorgio Ricciardi, rappresentante della Procura Federale, al fine di ottenere un rinvio per proseguire nelle già avanzate interlocuzioni, finalizzate alla valutazione di una proposta di accordo ex art. 127 CGS; ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento, stralcia dal presente procedimento la posizione del Dott. Andrea Agnelli, la cui trattazione rinvia all’udienza del 15 giugno 2023, ore 10:30, in presenza, con salvezza dei diritti di prima udienza.



Così deciso nella Camera di consiglio del 30 maggio 2023.