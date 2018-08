Un altro colpo in prospettiva per la Juventus, che chiude l'affare per Razvan Sava, giovane e talentuoso portiere classe 2002, con la Pro Sesto. L'estremo difensore è titolare nella Nazionale rumena di categoria e difenderà i pali della squadra bianconera Under 17. Considerato un grande talento di ottimo livello, Sava ha visto il suo contratto depositato in Lega Calcio in questo weekend.