Buone notizie in casa Juve. Federico Bernardeschi, infatti, è guarito dal Covid e può tornare a disposizione di Andrea Pirlo. Lo comunica la società bianconera tramite una nota ufficiale: "Federico Bernardeschi ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC".