Juve, UFFICIALE: Bremer convocato last minute dal Brasile

Lain questa sosta per le nazionali non avrà a disposizione Gleison Bremer. Il difensore brasiliano inizialmente non era stato inserito nei convocati di Dorival Junior per le partite amichevoli che vedranno la Seleçao affrontare l'Inghilterra a Wembley (23 marzo diretta Sky Sport) e la Spagna al Santiago Bernabeu (26 marzo).L'annuncio è stato dato oggi proprio dalla federcalcio brasiliana che ha confermato la convocazione del centrale bianconero al posto dell'infortunato Gabriel Magalhaes che si è dovuto fermare per un problema muscolare.Portieri: Bento (Athletico PR), Jardim (Vasco), Rafael (Sao Paulo)Difensori: Danilo (Juventus), Couto (Girona), Ayrton Lucas (Flamengo), Wendell (Porto), Beraldo (PSG), Bremer (Juventus), Bruno (Flamengo), Murilo (Palmeiras)Centrocampisti: Andre (Fluminense), Pereira (Fulham), Joao Gomes (Wolves), Guimaraes (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Paqueta (West Ham), Maia (Sao Paulo).Attaccanti: Endrick (Palmeiras), Rodrygo (Real Madrid), Pepe (Porto), Galeno (Porto), Raphinha (Barcellona), Richarlison (Tottenham), Savio (Girona), Vinicius Jr (Real Madrid).