La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è diventata anche ufficiale. La Juventus ha completato la cessione in prestito annuale allo Standard Liegi del centrocampista classe 1999 Daouda Peeters.



ECCO IL COMUNICATO

Sono due le stagioni trascorse in bianconero per Daouda Peeters e adesso è pronto per una nuova avventura. Il classe 1999 si trasferisce, a titolo temporaneo per una stagione, allo Standard Liegi.



Arrivato nell’estate del 2019, si è subito dimostrato un valore aggiunto importante nello scacchiere della Juventus Under 23, crescendo allenamento dopo allenamento e partita dopo partita. Peeters lascia i colori bianconeri dopo 52 presenze con la maglia della Juventus Under 23, suddivise tra regular season, play-off promozione e Coppa Italia di Serie C. Lascia, soprattutto, dopo aver vinto anche lui la Coppa Italia di categoria, il primo storico trofeo per una Seconda Squadra in Italia, e dopo aver esordito in Serie A con la Prima Squadra nella stagione 2019/20 in occasione della trasferta di Cagliari.



Ora una nuova esperienza lo attende. In bocca al lupo, Daouda!