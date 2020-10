Mattiaè un nuovo giocatore del. Il terzino lascia ladopo 3 anni e raggiunge, in Francia, Rudi Garcia, che ha spinto tanto per avere con sé l'ormai ex numero 2 bianconero. Questo il comunicato della Juve, con il quale annuncia l'addio dell'ex Milan: "​Dopo 3 anni, 62 presenze, 3 Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana vinti, è il momento dei saluti fra Mattia De Sciglio e la Juve. Il laterale, arrivato nell’estate 2017, proseguirà la sua carriera nelle fila dell'Olympique Lyonnais, dove giocherà in prestito la stagione appena iniziata". Dopo Rugani, un altro giocatore juventino va in Francia.