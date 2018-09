L'infortunio era apparso subito serio, ma la conferma è arrivata proprio nelle ultime ore con il comunicato ufficiale apparso sul sito web della Juventus. Douglas Costa, uscito infortunato dalla sfida contro il Valencia di Champions League dovrà stare fermo a lungo sia per la distorsione rimediata alla caviglia e alla lesione agli adduttori della coscia destra. Per lui, che comunque sarà obbligato a saltare le prossime 4 giornate per squalifica, si prospettano almeno 3/4 settimane di stop.



Ecco il comunicato:

Dopo l’infortunio rimediato nella gara di Valencia, Douglas Costa è stato sottoposto a esami strumentali che hanno confermato la diagnosi iniziale di un forte trauma contusivo/distorsivo alla caviglia sinistra e una distrazione agli adduttori della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure del caso.