Douglas Costa torna in Brasile. Rientrato dal prestito al Bayern Monaco, l'attaccante esterno (classe 1990 ex Shakhtar Donetsk) si trasferisce con la stessa formula al Gremio. Fino al 30 giugno 2022, quando scadrà il suo contratto con la Juventus (ingaggio da 6 milioni di euro netti all'anno) e si svincolerà definitivamente dal club bianconero a parametro zero.



